Dilei.it - Ilary Blasi, la Tv non le manca: foto e video in vacanza con Bastian

Leggi su Dilei.it

non sembra minimamente preoccupata dall’idea di dover necessariamente tornare a schermo, nel palinsesto classico, in tempi brevi. Ha appena esordito su Netflix con, seconda stagione della docu-serie a lei dedicata, e ha continue riprove di come il pubblico non l’abbia minimamente dimenticata. Una prova della ritrovata serenità? La carrellata didelle vacanze conMuller.Il ritorno in televisioneIn casa Mediaset si discute del futuro de L’Isola dei Famosi. Si vocifera che il reality tornerà soltanto con la garanzia di una conduzione apprezzata dal pubblico. I fan vorrebbero, neanche a dirlo, ma quest’opzione non sembra contemplata dalla diretta interessata e da Pier Silvio Berlusconi.Lo scontro, presunto e paventato, relativo alla docu-serie Netflix pare aver lasciato un solco tra i due.