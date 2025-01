Lanazione.it - Gabriella Bruschi è la nuova presidente del Comitato Uisp di Firenze

, 18 gennaio 2025 -è ufficialmente ladeldiper il quadriennio 2025-2028. Questo l’esito del congresso elettivo che si è svolto presso i locali de Le Terrazze Michelangelo nell’intera giornata di sabato 18 gennaio 2025.succede a Marco Ceccantini che aveva guidato ilfiorentino per otto anni e che quindi non era più rieleggibile. Per lui appuntamento al congresso regionale che si terrà il prossimo 15 febbraio nel quale Ceccantini si presenta come unico candidato alla presidenza e appoggiato di fatto da tutti i Comitati territoriali.ssa, è tra i consiglieri dell’dal 2014. Dal 2000 al 2009 è stata segretaria dell’Associazione podistica G.S. Città di Sesto e responsabile dell’organizzazione degli eventi della società.