Digital-news.it - Fayna Sky Sport Insider: «CalcioMercato alla scoperta di Sutrio tra Sci, Tradizioni e Trattative»

Leggi su Digital-news.it

Valerio Spinella, in arte '' (nella foto di copertina con Alessandro Bonan e Sandi LovriÄ? ), ci accompagna dietro le quinte di un'edizione speciale di SkyL'Originale, Questo nuovo capitolo del programma itinerante non è solo un approfondimento sul, ma un viaggio che fonde la passione per il calcio con ladi luoghi affascinanti e la cultura locale. Ogni puntata nasce grazie all'impegno di un team che si sposta di città in città, creando un'atmosfera unica che va oltre le dinamicheive per esplorare le bellezze delle città italiane, dove la trasmissione si è ambientata in un luogo ricco di storia.Dopo la prima settimana a Siena nel dietro le quinte diL'Originale,ci racconta del suo viaggio verso, in Friuli Venezia Giulia, dove il team del programma si stabilisce per l'ultima tappa di questo tour speciale.