Quotidiano.net - Emanuela Orlandi, sit-in a Roma. Il legale della famiglia: “Ci diano le agende di Ciampi”

, 18 gennaio 2024 - Caso: “Vogliamo la verità”. È l’appello lanciato nuovamente dal fratello didurante il sit-in di oggi a. Presente al presidio in piazza Cavour anche la, Laura Sgrò, che alla testa del sit-in ha incalzato: “Ciledi”. Tra le pagine scritte dal già presidenteRepubblica potrebbero esserci dettagli utili per ricostruire le relazioni tra Chiesa e Stato di quegli anni: durante la sua presidenza fu infatti liberato l’enigmatico Alì Agcà. La scomparsa di: una vicenda dove nulla è come sembra La manifestazione viene organizzata ogni anno da Pietroper tenere viva la memoria di, scomparsa ail 22 giugno 1983. Il 14 gennaio avrebbe compiuto 57 anni. Tra la folla c’erano striscioni con scritto “Papa Francesco cosa significa 'sta in cielo?”.