Danilo-Napoli trasferimento in bilico | ecco perché l’affare rischia di saltare

Calciomercato – La trattativa per portarealè inildel difensorediIl calciomercato delcontinua a tenere banco in queste ore. Arrivano importanti novità sul frontee a riferirle è il Corriere dello Sport, che ha sottolineato come ildel difensore sia ancora fortemente in. Nonostante il difensore sia a un passo dalla risoluzione del suo contratto con la Juventus, non è affatto scontato il suo approdo in maglia azzurra.Protagonista di una stagione infelice, il brasiliano è stato scaricato dai bianconeri, che lo hanno messo fuori rosa. Nonostante la dirigenza juventina non abbia ancora acquistato un centrale di difesa, l’ormai ex capitano è finito ai margini del club per decisione di Thiago Motta e la spaccatura non è risanabile.