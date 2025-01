Scuolalink.it - Concorso docenti PNRR 1, dimezzati del 50% i compensi ai commissari: monta la protesta

Cresce il malcontento tra iche hanno ricoperto il ruolo dial1, con due insegnanti che denunciano una drastica riduzione deia fronte di un lavoro altamente impegnativo. “Ci hanno decurtato il compenso di oltre il 50% senza spiegazioni. Colleghi, non accettate l’incarico,” dichiarano, esortando il personale a valutare attentamente prima di aderire alle future commissioni. Questa situazione evidenzia le criticità di una procedura che, nonostante le promesse iniziali, ha generato insoddisfazione per i criteri adottati nel calcolo delle spettanze.1: un impegno ‘straordinario’, ma isono ridotti del 50% Icoinvolti nelper la classe diA037 in Toscana hanno riferito di aver ricevuto un compenso finale pari a circa un terzo rispetto a quanto inizialmente previsto.