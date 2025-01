Lanazione.it - Cellini sul tema sicurezza: "Più vigili di prossimità"

Leggi su Lanazione.it

"Abbiamo definito alcune azioni da mettere in campo fin da subito: la palla passa al sindaco Campatelli, che deve fare tesoro del lavoro svolto dalla commissione". Pardo, presidente della commissione Garanzia e Controllo, ha così tracciato un bilancio dei lavori della commissione svoltasi due giorni fa, per fare il punto sulla. Il consigliere di Più Certaldo si è detto soddisfatto dell’incontro e ha indicato fra le richieste un maggior presidio da parte della municipale, specie in orario serale o notturno, e l’istituzione del servizio dei "di". Gli esponenti di PD e Sarà Certaldo hanno invece posto l’accento sulle azioni messe in campo dalla giunta nell’ultimo semestre. "Ribadiamo la visione di unapiù ampia, proiettata verso la prevenzione e intesa anche come sviluppo e attuazione di politiche sociali – hanato i gruppi di maggioranza - l’amministrazione ha già mosso passi in questa direzione tramite un concreto aumento del numero degli agenti di polizia municipale, l’istituzione del servizio di ispettorato ambientale volto a mitigare il degrado dovuto all’abbandono dei rifiuti ed il finanziamento dell’acquisto di nuove telecamere di videosorveglianza".