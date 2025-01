Agi.it - Australian Open, Sonego passa agli ottavi. Battuto 3-1 Maroszan. Sinner conduce 2-0 su Giron

Leggi su Agi.it

AGI - Proseguel'avventura di Lorenzoche ha cominciato questo 2025 in forma smante e per la prima volta in carriera è approdato alla seconda settimana in un torneo dello Slam. Il 29enne tennista torinese, numero 55 del ranking Atp, si è infatti qualificato per glidi finale battendo 3-1 l'ungherese Fabian Marozsan (6-7(3), 7-6, 6-1, 6-2) senza mai perdere un servizio dopo tre ore e venti minuti di gioco. Per conquistare i quartidovrà battere Learner Tien, il 19enne americano di talento (121esimo nel ranking) che si è agevolmente sbarazzato (7-6(10) 6-3 6-3) del francese Corentin Moutet (n.69 al mondo). Non è riuscito a entrare tra i migliori 16 del primo Slam della stagione Lorenzo Musetti che si è dovuto arrendere a Ben Shelton, 20esimo nella classificia mondiale e n.