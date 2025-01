.com - Australian Open, niente da fare per Paolini: eliminata da Svitolina

(Adnkronos) – Finisce al terzo turno degliil sogno di Jasmine. L'azzurra, numero 4 del mondo, è stata battuta in rimonta da Elina(2-6 6-4 6-0) in un match che sembrava in discesa dopo il primo set vinto agevolmente. L'ucraina, ex numero 3 Wta, ha messo però in campo a Melbourne una grande prestazione e soprattutto un gran carattere nella rimonta: per, l'ostacolo al prossimo turno sarà la numero 75 del ranking Veronika Kudermetova, che ha raggiunto per la terza volta gli ottavi in uno Slam. Curiosità. In famiglia sono in due a festeggiare, visto che si è qualificato al prossimo turno deglianche il marito di Elina, Gael Monfils.