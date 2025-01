Davidemaggio.it - Ascolti TV Total Audience | Venerdì 17 Gennaio 2025. Dalla Strada al Palco passa dal 19.89 al 19.83% (+10k), Io Canto Senior dal 13.39 al 13.37% (+9k)

Nella serata di ieri,17, su Rai1al, in onda dalle 21:37 alle 00:15, ha interessato 3.039.000 spettatori pari al 19.83% di share. Su Canale5 Io, dalle 21:41 alle 00:44, ha conquistato 1.864.000 spettatori con uno share del 13.37% (Highlights a 704.000 e il 12.24%). Su Rai2 il finale di Goldrake U intrattiene 350.000 spettatori pari all’1.97%. Su Italia1 Transporter – Extreme incolla davanti al video 1.514.000 spettatori (8.23%). Su Rai3 FarWest segna 643.000 spettatori e il 4.02% (presentazione a 487.000 e il 2.36%). Su Rete4 Quarto Gradoizza un a.m. di 1.169.000 spettatori (8.33%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 808.000 spettatori e il 6.03%.I dati con lo standard tradizionaleClassifica programmi che guadagnano più spettatori con laProgrammi+SpettatoriVariazione ShareAscolto complessivoLa classifica tiene in considerazione solo le prime sette reti generalisteTV17