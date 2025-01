Anticipazionitv.it - Alessandro Basciano svela il famoso amante di Sophie Codegoni: nuove accuse

Leggi su Anticipazionitv.it

La storia tra, un tempo unita dall’amore, è ormai segnata dae rivelazioni che stanno scuotendo il mondo dello spettacolo. In un’escalation di tensioni, il dj e influencer ha deciso di rivelare dettagli inediti sulla vicenda che lo vede protagonista insieme alla sua ex compagna e madre di sua figlia Céline Blue. L’ex gieffino ha fatto il nome deldi: scopriamo di chi si tratta.parla ai microfoni di Corona on AirDurante un’intervista al podcast Corona on Air,ha lasciato tutti senza parole condirette e pesanti nei confronti di. Tra le affermazioni che hanno destato maggiore clamore,ha dichiarato: “Ho le prove” di un tradimento cheavrebbe avuto con Francesco Facchinetti, suo ex manager.