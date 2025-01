Inter-news.it - Zielinski è la soluzione per l’Inter? Emerge una speranza

Leggi su Inter-news.it

Piotrè stato acquistato dalnell’ultima finestra estiva di calciomercato per occupare la posizione di mezzala. Le evoluzioni di questa stagione stanno però facendo propendere anche per un’altra.IL PUNTO – Piotrpuò rappresentare l’uomo in più delnella seconda metà di stagione. Il polacco ha finora espresso a sprazzi il suo elevato potenziale, sia a causa di alcuni infortuni che delle difficoltà di adattamento negli schemi di Simone Inzaghi. L’auspicio è che l’apprendistato svolto in questi mesi potrebbe essere stato funzionale a ridefinirne il ruolo in nerazzurro in vista del resto dell’annata. Nello specifico, ciò potrebbe coincidere con una più frequente attribuzione all’ex Napoli di un ruolo nel quale le certezze dello scorso anno si sono fatte più evanescenti.