Uomini e Donne andrai a corteggiare Tina Cipollari? | arriva la risposta di Giorgio Manetti

è la nuova tronista di.Dopo il trono dell’ex dama del Trono over Ida Platano lo scorso anno, Maria De Filippi ha voluto fare le cose in grande, scegliendo la storica opinionista come la nuova tronista del dating show più ambito e discusso della televisione italiana.Lariuscirà a dare una sterzata positiva a questa stagione che ha visto ben due tronisti botolati?Nell’attesa di vederesul trono (fatto ad hoc per lei, fra l’altro!) sono stati in tanti, nel web, ad ipotizzare una discesa dello storico ex cavaliere.Sarà il Gabbiano uno dei prossimi corteggiatori dell’opinionista/tronista? A rispondere a questa domanda ci ha pensato lo stessoattraverso un’intervista rilasciata sulle pagine di SuperGuida TV:Vi immaginate io a? Siamo amici e possiamo anche sentirci telefonicamente ma poi in trasmissione non tornerei perma neanche nessun’altra dama.