Ildifforme.it - Tregua a Gaza, gabinetto di sicurezza Israele approva l’accordo: se fase due fallisce ripartirà il conflitto

Leggi su Ildifforme.it

Il premier Netanyahu ha dichiarato di aver ricevuto garanzie sia da Joe Biden che da Donald Trump sulla possibilità di far ripartire ilnel caso in cui ladue dell'accordo fallisca o se Hamas non rispetterà le richieste; tale dichiarazione sembrerebbe un tentativo di compiacere Ben Gvir e Smotrich, i due membri del governo più restii allaL'articolodi: sedueilproviene da Il Difforme.