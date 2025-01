Biccy.it - Tre cantanti famosi ospiti delle nuova puntata di Ora O Mai Più

Domani sera andrà in onda la secondadi Ora O Mai Più. Non solo i duetti tra i tutor e i concorrenti e la gara, in questo nuovo appuntamento con lo show di Marco Liorni ci saranno anche tre, deiche si cimenteranno in duetti inediti. Nel programma del sabato sera di Rai Uno arriveranno Fausto Leali, Paolo Vallesi e Alexia, che ha da poco rilasciato un nuovo singolo e un remix di Uh Lalala.Visto le recenti dichiarazioni della Rettore, mi auguro che prima o poi o chiamino come ospite anche Loredana Bertè. Secondo appuntamento con #OraOMaiPiù in diretta sabato 18/1 in prima serata su #Rai1Condotto da Marco Liornidella serata: Fausto Leali Paolo Vallesi e Alexia con duetti ineditiDuetto speciale anche per Patty Pravo e Riccardo Fogli pic.twitter.com/GZScGiU6kb— @TeleVisionaro (@TeleVisionaro) January 17, 2025I tredella secondadi Ora O Mai Più: il comunicato Rai.