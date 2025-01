Sophie’s Bar Bistrot menù per palati esigenti a due passi dal teatro Cilea | Giuseppe Luongo vince la scommessa

Leggi su Ildenaro.it

” Bar: questo il nuovo progetto di risto/bar ideato ed attuato dal giovane imprenditore, amministratore unico di “Divino” srls, destinato a soddisfare le istanze della clientela più esigente. Location prescelta: un ampio ed elegante spazio dagli arredi minimal situato nel cuore del Vomero a Napoli, in via, poco distante dallo storicoomonimo. “Fin da bambino, ho desiderato di intraprendere un’attività in proprio destinata all’accoglienza ed al food & beverage, prediligendo un’offerta innovativa ma che al tempo stesso richiamasse i sapori ed i profumi dell’antica tradizione partenopea – ha dichiarato il giovane-, a qualche mese dall’inizio di questa mia nuova mission, posso già ritenermi soddisfatto per i risultati ad oggi conseguiti, in primis, l’apprezzamento deiBarlovers che sono sempre più numerosi ed entusiasti dei servizi che proponiamo con la massima cura ed attenzione”.