Oasport.it - Slittino, avanzano tutti gli italiani dalla tappa di Nations Cup di Winterberg

glidiCup di(Germania) valevole per la Coppa del Mondo die che avrà valenza anche come Campionato Europeo. Nella prova di singolo femminile miglior tempo per la statunitense Emily Sweeney in 55.194, quindi seconda l’austriaca Dorothea Schwarz con un distacco di 51 millesimi, mentre è terza la nostra Sandra Robatscher a 336. Quarta la svedese Tove Kohala a 354 millesimi, quinta la lettone Margita Sirsnina a 400. Ottava, invece, Nina Zoeggeler a 644 millesimi.Nella prova di singolo maschile svetta l’ucraino Anton Dukach in 51.274 con 103 millesimi di vantaggio sullo statunitense Jonathan Eric Gustafson, mentre è terzo l’australiano Alexander Michael Ferlazzo a 134. Quinta posizione per il nostro Loen Felderer a 220 millesimi, ottavo Lukas Peccei a 469, mentre è nono Alex Gufler a 491.