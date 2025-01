Unlimitednews.it - Santanchè rinviata a giudizio, è scontro maggioranza-opposizione

ROMA (ITALPRESS) – Daniela, ministro del Turismo, è stataa Milano con l’accusa di concorso in falso in bilancio sulle comunicazioni sociali di Visibilia tra il 2016 e il 2022. Il processo comincerà il 20 marzo. Rinviati aanche gli altri 15 coimputati del ministro.Inevitabili le polemiche politiche, con l’che chiede le dimissioni del ministro e lache ribadisce invece la sua fiducia alla titolare della delega al Turismo.“Appena una settimana fa Giorgia Meloni diceva di voler aspettare la decisione della magistratura: ora è arrivata. Non può più continuare a far finta di niente – afferma la segretaria del Pd Elly Schlein -. Lei, che quando era all’chiedeva le dimissioni per molto meno, ora che fa? Cambia idea anche su questo? Una Presidente del Consiglio non può usare due pesi e due misure, soprattutto verso gli amici che lei ha voluto al governo e per cui adesso è politicamente responsabile.