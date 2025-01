Liberoquotidiano.it - Santanchè a processo per i conti Visibilia. Parte subito il tam tam: "Dimissioni"

Leggi su Liberoquotidiano.it

La ministra del Turismo Daniela Santanché va aper falso in bilancio nella vicenda che riguarda idiEditore, gruppo da lei fondato e da cui ha dismesso le cariche nel 2022, e di recente anche le quote. Lo ha stabilito la gup di Milano Anna Magelli che, al termine di una breve camera di consiglio, ha dato ragione alla tesi della procura meneghina. E sui social èpartito il tam tam di chi invoca le, in attesa delle reazioni politiche delle opposizioni. Afiniscono in tutto 16 persone - tra loro anche il compagno della ministra Dimitri Kunz, la sorella Fiorella Garnero e la nipote Silvia Garnero, l'ex compagno della ministra Canio Giovanni Mazzaro che hanno avuto ruoli all'interno della spa - più una società,srl in liquidazione.