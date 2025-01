Salta dietro al bancone e minaccia la barista con il coltello alla gola

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Paura per una rapina in un bar di FirenzeLa Polizia è intervenuta il 16 gennaio in via Tavanti. Secondo quanto appreso, un uomo sarebbe entrato all’interno dell’attività e dopo aver oltrepassato ilsi sarebbe avvicinatodipendentendola verosimilmente con un coltellino puntatoe con un’altra lama più lunga indirizzataschiena.L’uomo avrebbe quindi sottratto il fondo cassa di circa 800 euro per poi dileguarsi.La vittima – che non ha riportato ferite – è stata soccorsa dai sanitari per lo stato di agitazione .Sono in corso accertamenti per ricostruire le circostanze dell’episodio i cui contorni restano naturalmente da chiarire.