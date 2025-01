Zon.it - Salerno, è allerta meteo: oggi chiusi parchi e cimiteri

Il sindaco di, Vincenzo Napoli, ha disposto la chiusura di, giardini pubblici e areeali per tutta la giornata di, venerdì 17 gennaio, a causa delle avverse condizionirologiche. L’ordinanza, valida dalla mezzanotte alle 23:59, consente l’accesso a queste aree solo al personale tecnico incaricato delle verifiche di sicurezza sulle alberature e, per i, al personale impegnato in servizi non rinviabili.L’amministrazione comunale invita la cittadinanza alla massima cautela, segnalando eventuali situazioni di pericolo legate alla stabilità di alberi, pali o strutture verticali. Si raccomanda inoltre di evitare l’accesso alle spiagge, fissare o rimuovere oggetti mobili da balconi e finestre e limitare gli spostamenti al necessario. In caso di emergenza, è possibile contattare i numeri 112, 113 o 115.