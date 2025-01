Lanazione.it - ’Ri-creazione’ compie dieci anni e festeggia con più di 7mila studenti

Leggi su Lanazione.it

Nelle scuole primarie e secondarie dei 104 comuni delle province di Arezzo, Grosseto, Siena e Val di Cornia è ripartito ’Ri-creazione. Da oggetto a rifiuto e ritorno’, il progetto di educazione ambientale di Sei Toscana. Con oltre 70.000coinvolti sinora, quest’anno il progettola sua decima edizione, proponendo percorsi educativi utili per approfondire l’argomento dei rifiuti, del ciclo dei materiali e dell’economia circolare. Anche per l’anno scolastico 2024-25, il progetto conferma un numero di adesioni molto alto: sono quasi 400 le classi, per un totale di oltre 7.100, distribuiti in 65 comuni della Toscana del Sud, con un’adesione particolarmente alta tra le classi dei tre capoluoghi; nella provincia di Siena sono 1.807, 95 classi dislocate in 21 Comuni.