Meno social e più movimento. La carica del Gruppo di cammino

Una passeggiata in compagnia che fa bene alla salute e all’umore. E la rivincita dei rapporti sui, un modo per uscire dal guscio, incontrarsi e condividere un’esperienza semplice, ma che fa la differenza per tante persone. A Concorezzo ildicon i suoi 300 iscritti è diventato un fenodi costume che fa riflettere. L’associazione si è guadagnata un peso così importante nel panorama cittadino che il Comune ha deciso di farne un marchio, stampando e donando agli iscritti le magliette con il logo della città. Accanto a quello di Aspecon, il gestore pubblico delle farmacie, sponsor dell’iniziativa. "Un regalo sentito e atteso – dice il sindaco, Mauro Capitanio –. Le magliette verranno usate durante l’attività e i raduni settimanali". Nato nel 2023, il sodalizio ha raggiunto numeri che neppure le più rosee previsioni avrebbe azzardato un anno e mezzo fa.