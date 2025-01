Liberoquotidiano.it - "Ma andate a..." La Ghigliottina finisce nel peggiore dei modi: lo sfogo a fine puntata | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Unaquella del 17 gennaio de L'Eredità, finita con tanto di polemica. Tutto si scatena sul finire della, quando la campionessa, Bianca, gioca alla. La ragazza ha di fronte a sè le seguenti parole alle quali deve trovare un termine che le accomuni tutte: "Studio", "Bassa", "Difesa", "Dietro", "Ritratto". Partita con un montepremi di 150.000 euro (poi dimezzato), la concorrente dà come risposta la parola "Fronte". Peccato però che la parola esatta sia "commissione". Per la secondadi fila Bianca non vince, ma come previsto dal regolamento del programma di Rai 1 può tornare in gara nelladi domani, a partire dal secondo gioco, il "Chi, come, cosa". Oltre a Bianca, anche i telespettatori sembrano parecchio stupiti. A molti, che si riversano su X, non va giù il termine esatto: "Commissione? Non ci sarei mai arrivata", scrive un'utente alla quale fanno eco altri: "Maa cag***", "Difficile stasera", "Non l'ha beccata nessuno", "Stasera era impossibile".