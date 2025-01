Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Wengen 2025 in DIRETTA: Von Allmen mette pressione a tutti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SECONDA PROVA DI DISCESA A CORTINA DALLE 11.00I PETTORALI DI PARTENZA12.43 Kriechmayr guadagna 0.27 nel finale, ma è secondo ad un decimo da Von. Tocca al francese Nils Allegre.12.42 L’austriaco è in vantaggio di 0.04 al primo intermedio, ma è dietro di 0.15 al secondo, nonostante abbia pennellato alla Kernen-S. Ma Vonaveva i missili sotto i piedi.12.41 Altissimi i tempi di Sejersted, quarto a 1.51. Attenzione che spesso ai pettorali bassi hanno un vantaggio.Da adesso arrivano i favoriti. Con il n.6 parte l’austriaco Vincent Kriechmayr.12.39 L’austriaco chiude quarto a 1.62. Vonsinora vanta 3 podi in carriera, ma non ha ancora vinto. In pista il norvegese Adrian Smiseth Sejersted, ormai scalzato nelle gerarchie interne da Fredrik Moeller.