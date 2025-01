Ilgiorno.it - L’indiscrezione sulle sorelle Ferragni: una di loro sarebbe incinta. E non è Chiara

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 17 gennaio 2025 – Dal suo profilo Instagram non si evince nulla su una possibile, seconda, gravidanza. E nemmeno dovrebbe evincersi, visto che l’argomento è altamente personale e sensibile. Ma se faidi cognome, purtroppo può succedere che sul tuo stato interessante si scateni una ridda di ipotesi. E così è successo per Francesca, 35 anni, dentista e sorella più giovane della più famosa. A svelare la possibile lieta novella è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, ieri su Rtl 102.5. C’è da dire che, appunto, dalla diretta interessata non sono arrivate né conferme né smentite e d’altra parte si sa, i primi mesi di una gravidanza sono quelli più delicati. Se fosse vero,il secondo figlio (o figlia) per. Nel giugno 2022 lei e il marito Riccardo Nicoletti (sposato nel settembre del 2023) hanno avuto il piccolo Edoardo.