Ilfattoquotidiano.it - “Lesa la mia dignità, non lo dimenticherò mai”: l’attivista spogliata e perquisita a Bologna si oppone alla richiesta di archiviazione

“In questura è statala miapersonale, non lomai”. A dirlo è Valentina, attivista di Extinction Rebellion, che l’estate scorsa era stata fatta spogliare e piegare in un bagno della questura didopo aver partecipato a un’azione nonviolenta di Extinction Rebellion durante il G7 Scienza e Tecnologia. Un caso analogo a quello accaduto a Brescia e che aveva portato la donna a sporgere denuncia.Pochi giorni fa però, le è stata notificata ladidel pm nei confronti del caso. Secondo la, l’agente non ha commesso abusi perché “non era a conoscenza delle ragioni in forza delle quali l’interessata doveva essere sottoposta a perquisizione, né aveva ricevuto indicazioni sulle modalità da seguire nel corso dell’atto di controllo. Per questo seguiva l’atto di perquisizione nel modo più possibile completo”.