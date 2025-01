Ilfoglio.it - La ministra Santanchè rischia il processo per il caso Visibilia. Oggi la decisione del gup

L'accusa è di falso in bilancio. Per Danielapotrebbe essere una giornata decisiva, Si tiene, a Milano, l'udienza che potrebbe segnare il suo futuro giudiziaro e anche politico. Ladel Turismoinfatti di finire aper la vicenda dei contiEditore, di cuiè stata fondatrice prima di cedere le quote nel 2022. In particolare, lameloniana - indagata insieme ad altre 17 persone, tra cui il compagno Dimitri Kunz, la sorella Fiorella Garnero e la nipote Silvia Garnero, l'ex compagno dellaCanio Giovanni Mazzaro - viene accusata di presunti bilanci truccati per sette anni, tra il 2016 e il 2022, per nascondere “perdite” milionarie ed evitare il fallimento al grupposi è sempre professata innocente, ma un rinvio a giudizio potrebbe avere ripercussioni anche politiche.