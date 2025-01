Lanazione.it - La Fabo autentica è rimasta ad Avellino

Leggi su Lanazione.it

Se il Cristo di Carlo Levi si era fermato ad Eboli, ladi Federico Barsotti sembra essersi fermata ad. Se tre indizi fanno una prova, il materiale a supporto della tesi secondo la quale a livello mentale la squadra rossoblù non sia ancora riuscita a superare il beffardo epilogo della scorsa stagione inizia a diventare consistente, e anche l’andamento del secondo derby di Montecatini è lì a confermarlo: molti dei superstiti della splendida cavalcata che da marzo a giugno ha fatto sognare una città intera non si sono scrollati di dosso le scorie di gara-5, il sacro fuoco che animava questo gruppo e che lo ha portato molte volte a superare i propri limiti sembra essersi spento e i nuovi arrivati, fra equivoci tattici, discontinuità di rendimento e infortuni non sono riusciti ad alimentarlo.