Inzaghi anticipa il Catanzaro | Mi aspetto una grande partita

Pisa, 17 gennaio 2025 - Il tecnico nerazzurro Filippoha presentato la sfida di domenica contro il. Ecco cosa ha detto in conferenza stampa. Il Pisa trova una squadra con tanti pareggi in unaimportante. Come inquadrare questo impegno? “Tutte le gare in Serie B lo sappiamo, sono complicatissimo. Nelle ultime 15 partite ilha perso solo una. E’ una squadra consolidata e il Pisa non vince adal 1982. Di tabù ne abbiamo infranti parecchi e vogliamo fare ancora bene. Veniamo da unagara con la Carrarese confiducia in un campo diffiicle. Hanno giocatori importanti e dobbiamo fareattenzione. Hanno un bravo allenatore come Caserta e un attaccante pericoloso come Iemmello. Molto dipenderà da noi e siamo pronti”Qual è la condizione a livello fisico della squadra? “Abbiamo ancora un allenamento e l’unico che mancherà sarà Vignato”.