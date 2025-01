Inter spinge per il nuovo Brozovic | pronta un’offerta da 15 milioni

Leggi su Ilnerazzurro.it

Sucic. La campagna di calciomercato invernale prosegue per l’, più impegnata sul fronte mercato in uscita con Tajon Buchanan, Davide Frattesi vicini all’addio. Ma la dirigenza non sta operando solo per le cessioni. Infatti, oltre al centrocampista classe 2005 Tomas Perez, praticamente manca solo l’ufficialità dal Newell’s Old Boys in Argentina, la società di Viale Liberazione sta facendo sul serio per un giocatore militante in Croazia.L’obiettivo messo nel mirino da Marotta e Ausilio milita nella Dinamo Zagabria e il suo nome è Petar Su?i?, mediano bosniaco naturalizzato croato che ha anche esordito nella nazionale maggiore a scacchi con cui ha collezionato cinque presenze e un gol.Dalla Croazia sono sicuri: l’punta Su?i?L’esse della Beneamata per Su?i? è dato per certo dai media croati che reputano concreta la voce che vedrebbe il ventunenne alla corte di Simone Inzaghi.