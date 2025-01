Intelligenza artificiale, siamo di fronte a un bivio

Leggi su Ildenaro.it

Per quanto l’IA possa arrivare a svolgere compiti complessi, con la nostrasempre in cammino lotteremo per impedire all’IA di diventare più intelligente di noi. Altrimenti, si avvererebbe il timore, espresso dal Nobel per la fisica e pioniere dell’IA Geoffrey Hinton, che essa possa prendere il controllo della nostra vita. Se così fosse, con le parole di Hinton, l’IA sarebbe un adulto e noi adulti appariremmo come bambini di tre anni, ma, diversamente da loro, senza la possibilità di crescere intellettualmente. Per di più, prendendo sopravvento la ricorsa al profitto estraibile dall’IA, perderebbero peso le considerazioni sociali ed etiche., dunque, dia un. Riscopriamo l’umanesimo rinascimentale, che pone al centro il potenziale dell’umana e dà valore alla cultura degli studia humaniora, il grappolo di discipline che comprende letteratura, filosofia, storia, arte e musica.