Il quarto posto fa sognare la Cremonese che vuole continuare la sua rincorsa | il Cosenza è avvisato

Cremona, 16 gennaio 2025 – L’ultimo turno, con la convincente vittoria a Frosinone, ha consentito allanon solo di consolidare il, ma, soprattutto, di portarsi a -6 dallo Spezia e, quindi, regolamento alla mano, di rendere più probabile la disputa dei play off (che era stata messa in discussione dai risultati delle giornate precedenti). Note positive che, però, devono trovare una pronta conferma nel match interno con ildell’ex Alvini (che certo non ha avuto fortuna nella sua esperienza a Cremona ai tempi della serie A), una pericolante da prendere con le molle, visto che, se da un lato, condivide l’ultimocon la Salernitana, dall’altro, senza la penalizzazione di quattro punti che le è stata inflitta navigherebbe in piena zona play out, a due sole lunghezze dalla salvezza diretta.