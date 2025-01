Iodonna.it - Il leggero aumento disposto dalla nuova normativa, offre ai genitori con figli nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, un piccolo sollievo economico. Ecco come richiederle

Leggi su Iodonna.it

Nel panorama sociale italiano, le agevolazioni fiscali rappresentano un importante strumento di sostegno per le famiglie, soprattutto per quelle cona carico, tanto che, nella Legge di Bilancio 2025, ce ne sono diverse, più o meno interessanti. Tra queste, vale la pena ricordare le detrazioni fiscali per le spese scolastiche, che, per il nuovo anno sono state leggermente aumentate, portando unbeneficio in più ai. Scuola superiore: dieci consigli utili per fare la scelta giusta X Detrazioni spese scolastiche: unLa detrazione consiste in una riduzione’imposta sul reddito pari al 19%e spese sostenute per la frequenza di, del primo ciclo di istruzione ea scuola secondaria di secondo grado.