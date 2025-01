Ilveggente.it - I pronostici del weekend (18-19 gennaio): Serie A e campionati esteri

del: tornano in campoA, Bundesliga, Premier League, Liga spagnola, Eredivisie e Ligue 1.I protagonisti delsono i principalidi calcio:A, Premier League, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Ligue 1. In Italia ci sono due big match al sabato, Juventus-Milan e Atalanta-Napoli. Il Bologna, in gran forma come confermato col pareggio di San Siro con l’Inter, parte favorito sul Monza. Proprio l’Inter punta a rialzarsi immediatamente contro l’Empoli.Idel(18-19):A e(LaPresse) – IlVeggente.it InB il Sassuolo capolista può incamerare altri tre punti promozione contro il Sudtirol. Il Barcellona dopo un periodo di appannamento è tornato a vincere di goleada e dovrebbe avere ragione del Getafe.