361magazine.com - Grande Fratello, anche Javier contro il guru della moda: “mi sono arrabbiato”

non va d’accordo con Lorenzo, ma nonostante venga continuamente provocato da Spolverato, ha preso le sue difese nella notteMartinez ha espresso la sua idea sulche, nella puntata di ieri, è intervenuto in trasmissione per dichiarare che tra lui e Lorenzo c’è stato un bacio. bacio che Lorenzo ha negato di avergli dato.il pubblicorete si è diviso sull’argomento, mentre in casastati tutti dalla parte di Lorenzo.il suo rivale.Nella notte Lorenzo lo ha cercato e sipizzicati maha approfittato del momento per esprimere il suo sostegno a Lorenzo. Ecco cosa gli ha detto: “E pensa che io stasera non ti avrei nemmeno nominato se tu non fossi stato immune. Ti dirò una cosa. Mi ha fatto arrabbiare l’accanimento che c’è stato su di te e l’avreidetto in diretta nella puntata.