Anticipazionitv.it - Grande Fratello, accuse gravissime del Codacons: parla Marco Ramadori

Ad aggiungere benzina sul fuoco nei confronti delè stato, vice Presidente del, con dichiarazioni che hanno messo nei guai il reality Mediaset. L’eliminazione di Helena Prestes dal GF continua a far discutere, scatenando un’ondata di indignazione tra i telespettatori. Dubbi sulla trasparenza del televoto edi dinamiche pilotate hanno invaso i social, dove hashtag a sostegno della modella brasiliana chiedono a gran voce il suo ripescaggio. Scopriamo qualisono state fatte al GF e cosa rischia.accusa ilIn un’intervista rilasciata a Gabriele Parpiglia,non ha usato mezzi termini per esprimere il suo pensiero sul programma. Le sue parole hanno suscitatoscalpore: “La gente non ha soldi per mangiare, siamo in una crisi assurda.