Golf Dubai Desert Classic 2025 | Ferguson in testa Migliozzi 16

Si è chiuso il secondo giro del, torneo del PGA Tour. In prima posizione solitaria c’è Ewen, che è il migliore di giornata con un grande -5 per un totale di 12 colpi sotto il par. Appena dietro c’è Daniel Hillier con -11. In terza posizione c’è un quartetto formato da Shaun Norris, Jason Scrivenier, Laurie Canter e Tyrell Hatton, tutti con -8. Appaiati al settimo posto Thorbjorn Olesen, Rasmus Hojgaard, Robin Williams, Ricardo Gouveia, e Min Woo Lin con sette colpi sotto il par. Leggero calo per Guido. Il giocatore vicentino, partito forte nella giornata di ieri, ha rallentato leggermente con un +1 oggi (3 bogey sulle prime e 2 birdie sulle seconde) e un buon -5 complessivo. In 33ª posizione, invece, Rory McIlroy, quest’oggi con un -1 che si va a sommare al -2 di ieri per un 70-71 che non fa emergere il nordiralndese su uno dei campi preferiti dal 18 volte vincitore sul Dp World Tour.