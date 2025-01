Metropolitanmagazine.it - FireAid, una parata di star della musica presenti nella lineup del concerto benefico: dai Lady Gaga ai Red Hot Chili Peppers

: è stata annunciata ladel, che si terrà il prossimo 30 gennaio, a seguito degli incendi che hanno devastato Los Angeles nei primi giorni del 2025.Sono molti gli artisti che hanno mosso la macchina solidale a seguito degli incendi che hanno colpito Los Angeles negli ultimi giorni. La fondazione BeyGood di Beyoncé ha donato 2,5 milioni di dollari per contribuire ad i soccorsi, mentre Paris Hilton ha lanciato una raccolta fondi per le famiglie che hanno perso l’abitazione a casa delle fiamme, garantendo una somma pari a 100mila dollari e promettendo di raggiungere donazioni superiori ai 100mila dollari. Dave Grohl ha trascorso il giorno del suo compleanno realizzando pasti per le famiglie che sono state colpite dalla tragedia. La band messicana Fuerza Regina ha noleggiato un intero hotel per una settimana dove sono state ospitate cinquanta famiglie fuggite dagli incendi.