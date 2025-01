Thesocialpost.it - Daniela Santanchè a processo per il caso Visibilia, la decisione del gup di Milano

La ministra del Turismo,Santanché, andrà aper falso in bilancio nella vicenda legata ai conti diEditore, società da lei fondata e dalla quale ha lasciato ogni incarico nel 2022, dismettendo di recente anche le quote. Laè stata presa dalla gup di, Anna Magelli, che ha accolto le tesi della procura milanese al termine di una breve camera di consiglio. Intanto, sui social monta la richiesta di dimissioni, in attesa delle reazioni politiche delle opposizioni.Leggi anche: Bancarotta fraudolenta:indagata per il crac di Ki GroupAl centro deli bilanci e il presunto disegno criminosoOltre alla ministra, saranno processati altri 15 imputati, tra cui il compagno di Santanché, Dimitri Kunz, la sorella Fiorella Garnero, la nipote Silvia Garnero e l’ex compagno Canio Giovanni Mazzaro, tutti con ruoli inEditore.