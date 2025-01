Lettera43.it - Cucinelli folgorato da Isabella Rauti, Rampelli contro Calta e altre pillole

La moda italiana guarda a destra. Dopo l’infatuazione di Giorgio Armani per Giorgia Meloni, che però è stata momentanea, ora tocca a un altro protagonista, sempre nella fascia di lusso del fashion, Brunello, che ha voluto farsi notare con «una che più a destra non si può», ossia la sottosegretaria alla Difesa,, figlia di Pino. Cioè la storia del Movimento sociale italiano (Msi). Le foto documentano un entusiastache tiene per il braccio destro. La senatrice di Fratelli d’Italia era a Firenze, a “Pitti Immagine Uomo 107”, dove ha visitato gli stand dell’esercito italiano presente con il brand “Esercito Sportswear”.Brunello(foto Imagoeconomica).Il suo discorso? «Una partecipazione consolidata che si rinnova, nel solco del Made in Italy, per valorizzare il brand dell’esercito italiano che quest’anno dedica la nuova collezione all’ambiente artico.