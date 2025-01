Liberoquotidiano.it - "Come assistere al mio funerale": la rabbia di Marino Bartoletti, "questi mascalzoni devono pagare"

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Scoppio di salute! Anzi, mi è venuta un po' di tosse: non vorrei fosse l'inizio della fine.":, su cui girano spesso notizie false di morte, ci scherza su. Ma non troppo. Intervistato dal Corriere della Sera, il giornalista ha detto: "Credo sia la terza volta che succede. Le altre volte ci avevo riso sopra e avevo replicato con ironia. Questa volta ho usato le stesse armi, peròora". Di qui la decisione di sporgere denuncia alla polizia postale: "Ho cominciato a ricevere messaggi preoccupati da conoscenti, amici, perfino dai compagni di classe, che forse facevano i conti su quanto mancasse a loro. 'Tieni duro', 'Forza!', 'Siamo con te!'. Mi sono arrivate addirittura le condoglianze. Così è troppo". "Nella mia vita non ho mai fatto una querela - ha rivelato- ma è l'unico modo di rispondere nel mondo di barbari che è diventato Facebook.