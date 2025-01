Pronosticipremium.com - Calciomercato Roma, Ryan può salutare: bloccato Gollini

Prosegue la sessione dimentre continua ad andare in scena la sessione di, che va ad aprire trattative interessanti anche all’interno dei confini italiani. Laaffronterà il Genoa alle ore 20:45 del 17 gennaio, ma non sarà una sfida limitata soltanto al campo. Infatti, tra le due parti ci sarebbe una trattativa in atto che potrebbe interessare i pali giallorossi.Infatti, lasarebbe alla ricerca di un vice Svilar, ancor di più dopo le recenti voci di mercato che vedrebberosul passo di addio. Il giocatore avrebbe ricevuto diverse offerte dalla Championship, che ha aperto un canale di comunicazione con la Serie A e con i giallorossi anche a seguito del passaggio di Le Fee al Sunderland. L’oggetto del desiderio di Ranieri e della dirigenza capitolina sarebbe dunque da ritrovare in Pierluigi, portiere attualmente vice di Leali al Genoa.