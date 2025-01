Oasport.it - Calcio, la Roma si impone per 3-1 sul Genoa nell’anticipo della 21ma giornata di Serie A

Lasi conferma in un buon periodo di forma e batte 3-1 ilventunesima(la seconda del girone di ritorno)A 2024-2025 dimaschile. Terza vittoria casalinga consecutiva in campionato per i giallorossi, che collezionano così il quinto risultato utile di fila e superano l’Udinese portandosi momentaneamente al nono posto in classifica con 27 punti.La zona qualificazione per le coppe europee resta comunque abbastanza distante per la banda di Claudio Ranieri, che si trova a -9 dalla quarta piazzaLazio (che ha giocato un match in meno) e a -4 dalla settima posizione del Milan (con due gare in meno). I liguri restano fermi invece provvisoriamente all’undicesimo posto con 23 punti, a +5 sulla zona retrocessione.I padroni di casa partono forte all’Olimpico e creano subito una buona occasione con la traversa di Dybala dadi punizione, per poi sbloccare il punteggio al 25? con Dovbyk.