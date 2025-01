Lettera43.it - Bp taglierà 7.700 dipendenti e impiegati: via il 5 per cento della forza lavoro per ridurre i costi

Nel Regno Unito si è aperto il caso BP. Il colosso energetico britannico ha annunciato che 4.700e più di 3 milasaranno lasciati a casa. Saranno licenziati per portare a termine un piano di riduzione deiquantomeno ambizioso. Una sfida, quella di Bp, che è stata annunciata dall’amministratore delegato Murray Auchincloss. Si tratterà di un taglio del 5 pertotale, nel tentativo di risparmiare e di inseguire i rivali, tra cui società del calibroShell.Spazio all’uso dell’intelligenza artificialeMa Auchincloss ha anche spiegato che i licenziamenti potrebbero non bastare e che per abbassare il monte spese potrebbero essere prese altre decisioni drastiche nei prossimi mesi. La società, infatti, sta puntando adi 2 miliardi di dollari entro la fine del 2026.