Bar chiusi in Centrale. La rabbia e l'amarezza dei 68 dipendenti: "Qui pure Zoff e Zeman"

Nella folla frettolosa dei viaggiatori che si sono fermati per un caffè o un panino al Baro al Gran Bar, il ricordo torna ai volti di clienti vip in sosta prima di prendere il treno. Star del calcio come Dino, Zden?ko Tacconi, il giornalista Giampiero Mughini, il cantautore Roberto Vecchioni, politici diretti a Roma. "Lavoro qui dal 2013 e abbiamo vissuto anni d’oro – spiega uno dei–. Il periodo dell’Expo, la ripartenza dopo la pandemia in locali in una posizione strategica e simbolica. Fino a quando ci hanno comunicato la chiusura, disinteressandosi del nostro destino. Ho due figli, questi licenziamenti avranno un pesante impatto sulle vite di tutte le famiglie". Per chiedere "attenzione" alle istituzioni e alle società coinvolte, i lavoratori questa mattina sono in presidio davanti alla Stazione, che registra flussi record di passeggeri.