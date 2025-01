Terzotemponapoli.com - Atalanta – Napoli, i 21 convocati di Gasperini

Atalanta-Napoli è l'anticipo di Sabato alle 20.45 presso il Gewiss Stadium di Bergamo. E' uno scontro di vertice che misurerà da una parte le ambizioni della formazione di Antonio Conte, dall'altra dirà se l'Atalanta è ancora in grado di lottare per il titolo. Di seguito i 21 convocati di Gian Piero Gasperini. Il tecnico dei bergamaschi ha ritrovato in attacco Retegui che già ha dimostrato quanto valga. Ha perso per squalifica Kolasinac. Per i partenopei sarà il primo match senza Kvaratskhelia. Il georgiano da qualche ora è approdato a Parigi.

Atalanta-Napoli, i convocati di Gasperini

Sono 21 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Atalanta-Napoli, gara della 21ª giornata della Serie A Enilive 2024/25 in programma sabato 18 gennaio alle ore 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo:

– Bellanova Raoul (16)
– Brescianini Marco (44)
– Carnesecchi Marco (29)
– De Ketelaere Charles (17)
– de Roon Marten (15)
– Djimsiti Berat (19)
– Éderson (13)
– Hien Isak (4)
– Lookman Ademola (11)
– Palestra Marco (27)
– Pašalic Mario (8)
– Retegui Mateo (32)
– Rossi Francesco (31)
– Ruggeri Matteo (22)
– Rui Patrício (28)
– Samardžic Lazar (24)
– Scalvini Giorgio (42)
– Sulemana Ibrahim (6)
– Toloi Rafael (2)
– Zaniolo Nicolò (10)
– Zappacosta Davide (77)