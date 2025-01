Secoloditalia.it - Agenti aggrediti al Quarticciolo, ira di Bignami: ennesimo vile attacco. Rocca: avanti col modello Caivano

Leggi su Secoloditalia.it

Succede tutto ieri pomeriggio alla periferia di Roma. Ma rabbia, indignazione e riprovazione deflagrano ancora oggi. E pesantemente. Perché per l’ennesima volta in pochi giorni, anche se zona e contesti sono diversi, la cronaca registra l’ultima brutale aggressione contro le forze dell’ordine. Siamo al, periferia della capitale, dove alcuni poliziotti sono stati assaliti durante dei controlli anti droga nel quartiere.: un’sferrato contro le forze dell’ordineTutto esplode quando un uomo di origini nordafricane, bloccato assieme a una donna perché sorpresi a spacciare, si ribella ai controlli e oppone resistenza dimenandosi e sferrando calci aglinel tentativo di fuggire. A quel punto sono sbucate da ogni angolo una ventina di persone che hanno immediatamente aggredito gli, inibendo la prosecuzione delle attività di controllo e anche spruzzando spray urticante contro gliper far guadagnare la fuga all’uomo fermato, poi rintracciato insieme alla complice.