Lanazione.it - Addio all’ex mercato, ruspe al lavoro per il nuovo PalAcqua

Pontedera, 17 gennaio 2025 –alin questi giorni per abbattere i tetti e le mura dell’exortofrutticolo comunale, oltre che il locale che per anni ha ospitato il bar che si affacciava su via Pacinotti. Il cantiere per la realizzazione del, e delle sue pertinenze, viaggia spedito. E si inizia ad intravedere quello che sarà ilspazio che cambiare un angolo di Fuori del Ponte. “Il cantiere prosegue regolare senza intoppi – garantisce l’assessore ai lavori pubblici, Mattia Belli – seguiamo le operazioni con regolarità, è tutto nei tempi previsti”. Nelle scorse settimane erano state rimosse le coperture del vecchioortofrutticolo in amianto. Un’operazione delicata che doveva essere svolta in due momenti separati rispetto alla vera e propria demolizione.