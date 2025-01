Agi.it - Addio a Denis Law, leggenda scozzese del Manchester United

AGI - Il mondo del calcio diceLaw, morto oggi all'età di 84 anni. L'ex attaccante, vincitore del Pallone d'Oro nel 1964 edel, era anche il vincitore più anziano ancora in vita del famoso riconoscimento, testimone raccolto ora dall'ex campione del Milan e della Nazionale Gianni Rivera, premiato nel 1969, a raccogliere il testimone. Law ha raggiunto i maggiori successi negli anni in cui militò nel, conquistando tra i vari trofei la prima Coppa dei Campioni della storia dei Red Devils, insieme a Bobby Charlton e George Best, con i quali ha formato unaria linea d'attacco. Con i Red Devils ha anche vinto due Premier League, nel 1965 e nel 1967, segnando in totale 237 gol in 404 presenze per diventare il terzo miglior marcatore della storia dietro Wayne Rooney (253) e Bobby Charlton (249).